رئيسي یؤكد على توسيع نموذج الصناعة الدفاعية الى الصناعات الأخرى في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، اليوم (الإثنين) بحضور الوزير ومديري وموظفي وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة يوم الصناعة الدفاعية، واعتبر أن الإجراءات المتخذة في هذه الوزارة فعالة للغاية في تحقيق شعار "الانتاج المعرفي وتوفير فرص العمل".

وصرح رئيسي إن الإنجازات القيمة للعلماء والنخب في الصناعة الدفاعية ليست فقط لبلدنا بل للعالم الإسلامي أيضًا ومحبي الثورة الإسلامية وتعتبر مصدر يأس لعالم الكفر.

واعتبر الرئيس الايراني ان النخب والعلماء المتحمسين والمبدعين في وزارة الدفاع ارصدة ثمينة للبلاد وأضاف: إن نتاج عمل هؤلاء الأعزاء ومخرجاتهم هي صناعة الدفاع القائمة على المعرفة في البلاد ومدى انجازاتهم لن يخفى على احد.

وفي جزء آخر من خطابه، قال رئيسي إن بعض أعداء الثورة الإسلامية يسمحون لأنفسهم أحيانًا بإطلاق التهديدات ضد الشعب الايراني، على الرغم من القدرات الدفاعية العالية للبلاد، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإسلامية اليوم أقوى من أي وقت مضى وأعداؤنا أضعف من أي وقت مضى ...و السبب الرئيسي الذي جعل الجمهورية الاسلامية الايرانية ان تكون قوة فاعلة في المنطقة والعالم هي إنجازات الصناعة الدفاعية.

وأضاف الرئيس الايراني: ليعلم الأعداء أننا عازمون على الاستمرار في هذا الطريق والتأكد من أن أيادي المتغطرسين ستقطع عن المنطقة .

وزار رئيسي قبل هذا اللقاء المعرض التخصصي للدفاع والحرب الإلكترونية والمعدات التي صنعت بناء على إجراءات القائد العام في وزارة الدفاع.

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