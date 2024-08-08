العميد صباحي فرد يؤكد استعداد طهران لتوسيع العلاقات الدفاعية والعسكرية مع بيلاروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال استقبال العميد صباحي فرد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي آندره یولانوفيتش لوکانوفيتش الذي حضر الى مقر اركان الدفاع الجوي للجيش في طهران.

وقال العميد صباحي فرد في اللقاء ان قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية جاهزة لتوسيع العلاقات المتبادلة الدفاعية والعسكرية وتنفيذ التعاون المشترك في مجالات التدريب المختلفة مع قوة الدفاع الجوي البيلاروسي.

وفي ختام اللقاء تبادل قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني وقائد القوات الجوية وقوة الدفاع الجوي لبيلاروسيا شهادات تذكارية.