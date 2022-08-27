مواجهات مع قوات الاحتلال في دير شرف بنابلس وسلواد برام الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية باندلاع مواجهات عقب اقتحام جيش الاحتلال بلدة دير شرف غربي نابلس، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المطاطي وأكثر من 10 إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة وسط مواجهات عنيفة، وداهمت عدة منازل ومحال تجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات فيما يبدو بهدف البحث عن منفذي عملية إطلاق النار على حارس مستوطنة مقامة على أراضي البلدة.

في غضون ذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلواد شرق رام الله، عقب اقتحام قوة من جيش الاحتلال منزل جد الأسير كمال العنيد الذي اعتقلته وحدة "اليمام" الخاصة قبل يومين في سلواد.

واعتقل العنيد برفقة شاب آخر من البلدة، حيث ادعت مصادر إسرائيلية وقوفهما خلف عملية إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين منذ أيام ما تسبب بوقوع أضرار فيها.

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