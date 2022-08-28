زيارة أمير عبد اللهيان إلى عدة دول أفريقية تنذر بقفزة جديدة في العلاقات البناءة بين إيران وأفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في صفحته الشخصية على إنستجرام: "الزيارة الناجحة لوزير خارجية بلادنا إلى عدة دول أفريقية تنذر بقفزة جديدة في البناء العلاقات بين ايران وافريقيا ".

وبخصوص وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن التعاون مع القارة الأفريقية، قال: إن إفريقيا مهد الأمم النبيلة المحبة للحرية والمقاتلة وأرض العديد من المواهب الطبيعية والبشرية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية كانتا على الدوام مصدر أمل في القارة الأفريقية، مما يعزز الثقة بالنفس لدى الشعوب الأفريقية من أجل الاستقرار ومحاربة الاستعمار والغطرسة والظلم وتقوية المثل الأعلى المقدسة للاستقلال والحرية.

وأكدكنعاني: الاهتمام بالقارة الإفريقية من أهم أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا ان نظرة إيران إلى الدول الأفريقية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح.

وتابع: إن الدول الإفريقية المستفيدة من ثروات الله ورأس المال البشري الكبير تستحق أن تنعم بمزيد من التنمية والازدهار بعيداً عن الجشع والتدخل الأجنبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إنها لا تزال على هذا الطريق مع حكومات ودول إفريقيا، والمستقبل المشرق ملك لشعوب هذه القارة العريقة والمثقفة.

وأشار كنعاني إلى أن الزيارة الناجحة التي قام بها مؤخرا وزير خارجية بلادنا الدكتور حسين أمير عبد اللهيان إلى عدة دول أفريقية تنذر بقفزة جديدة في العلاقات البناءة بين إيران وأفريقيا.

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