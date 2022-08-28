السيد نصر الله يستقبل وفدًا من قيادة حركة حماس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري مع وفد من قيادة الحركة ضمّ الدكتور خليل الحية والأستاذ أسامة حمدان، حيث جرى استعراض وتقييم لآخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وخصوصاً المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأيضاً جرى التداول حول ما يمكن ان تؤول إليه الأوضاع في المنطقة على ضوء التطورات الحاصلة.

وفی وقت سابق استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، مساء یوم الجمعة في مكتبه، وفدًا قياديًّا من حركة المقاومة الإسلامية حماس ضم: نائب رئيس المكتب السياسي الأخ المجاهد الشيخ صالح عاروري، وعضو المكتب السياسي ونائب رئيس الحركة في غزة الأخ المجاهد د. خليل الحية، وعضو المكتب السياسي الأخ المجاهد زاهر جبارين، وذلك بحضور عضوي المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الأخ المجاهد أكرم العجوري، والأخ المجاهد عبد العزيز الميناوي، وقادة آخرين من الحركتين.

واستعرض المجتمعون التطورات في المنطقة، والقضية الفلسطينية، ومحاولات الاحتلال إجهاض المقاومة الفلسطينية المتصاعدة في أرضنا الفلسطينية المحتلة، ومجريات معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها سرايا القدس البطلة في قطاع غزة، ومعها كل فصائل المقاومة، مستحضرين عظمة الشهداء، ووحدة المقاومة، وتضحيات الأسرى الذين شرعوا في معركة مع الاحتلال والتي لن يكونوا فيها وحدهم.

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