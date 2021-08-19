السيد حسن نصرالله وسَّع معادلة الردع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في خبر لـ"موقع الاعلام الحربي في المقاومة على التليغرام" ان الباحث في مركز "ابا ايبان" الصهيوني "داني سيترينويسز" (متخصص في شؤون الشرق الاوسط والامن القومي) قال: ان السيد نصرلله "وسع معادلة الردع المشهورة بين "اسرائيل" وحزب الله لتشمل ايضا السفن التي ستصل لبنان".

واضاف سيترينويسز: "ان ثمة امر واحد واضح من خطاب السيد نصرالله وهو ان اي نشاط اسرائيلي ضد السفن سيواجه برد قوي جدا من قبل حزب الله الذي سيعتبر ذلك خرقا لمعادلة الردع"، موضحا انه سيتعين على "اسرائيل" ان "تقرر ما اذا كان اعتراض السفن يستحق ويبرر التصعيد المتوقع على الحدود الشمالية"./انتهى/