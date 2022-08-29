الرئيس الإيراني: أساس حكومة الـ 13 هو التوازن في علاقتها مع كل دول العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني سيد ابراهيم رئيسي خلال مؤتمر صحفي إن الوجود الإيراني في المنطقة يخلق الامن، مضيفا: إن دورنا الاقتصادي في المنطقة لم يكن بالقدرالذي استطاع فيه وجود الجمهورية الإسلامية في المنطقة أن يخلق الأمن. من المنصات التي يمكن أن تعزز دور إيران الاقتصادي مسألة التعاون مع الصين، التي تم التوقيع على خطة شاملة مدتها 25 عامًا.

وأشار الرئيس الايراني إلى أننا عازمون على تعزيز هذا التعاون، وإن العلاقة بين إيران والصين علاقة مستقلة تمامًا ويجب تطويرها.

وتابع رئيسي: أصبحت إيران عضوًا في منظمة شنغهاي، لكن هذه العضوية لها متطلبات مسبقة، وتلك الشروط المسبقة هي وثائق تمت الموافقة عليها في شنغهاي ويجب أن تدرسها الجمهورية الإسلامية بعناية وأن يوافق عليها بلدنا. بالطبع تمت مراجعة هذه الوثائق وستعلن نتائج هذه المراجعات في القمة الجديدة التي ستعقد في أوزبكستان، وقد تم الإعلان عن هذه العضوية بشكل رسمي أكثر من ذي قبل.

وأضاف: إن عضوية إيران ووجودها في منظمة التعاون الاقتصادي شنغهاي والعلاقة مع دول الجوار والتعاون الدولي أمر مهم للغاية بالنسبة لنا. لان أساس حكومتنا هو التوازن في علاقتنا مع كل دول العالم.

وفي سؤال آخر حول تهديدات الكيان الصهيوني بخصوص نشاطات إيران النووية؟ قال الرئيس الايراني ان الإجراءات النووية وامتلاك الحق في الصناعة النووية حق للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لا أحد ولا سلطة يمكن أن تأخذ هذا الحق من الجمهورية الإسلامية وأمتنا. لقد قلنا مرات عديدة أن الأسلحة النووية لا مكان لها في عقيدتنا الدفاعية؛ وقال قائد الثورة إن هذا العمل ممنوع ، كما أعلنت السلطات موقفها من الأسلحة النووية.

وذكر رئيسي: إن وصول إيران إلى القدرات النووية التي يمكن أن تعمل في مختلف الصناعات هو حقنا وأصبحت هذه المعرفة محلية في بلدنا ولا يمكن أخذها من الأمة الإيرانية بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الرئيس الايراني أنه إذا كانت لإسرائيل القدرة على مواجهة إيران، فلماذا اغتالوا الشهيد سليماني، بطل محاربة الإرهاب في المنطقة وخلق الأمن. لماذا كانوا خائفين من الشهيد سليماني؟

قال رئيسي عن تهديدات الأعداء: يجب أن يروا المسافة بين القرار والفعل، إذا قرروا القيام بشيء من هذا القبيل ربما لن يكون هناك المزيد من الوقت لهم لاتخاذ الإجراء بين القرار والفعل، سيرون أنه لن يبقى شيء من الكيان الصهيوني.

وحول الوصول الى اتفاقية في المفاوضات النووية قال رئيسي يجب حل جميع قضايا الضمانات وتحييد العقوبات ووصول الشعب الايراني الى مصالحه.

وردا على سؤال حول دور اليمن في منع تواجد الكيان الصهيوني في البحر الأحمر وتطبيع علاقات بعض الدول مع هذا الكيان، قال الرئيس الايراني: شعب اليمن يقاوم الفقر والحرمان منذ سبع سنوات و نحن دائما ندعم أي وقف لإطلاق النار يمكن التوصل إليه لكسر الحصار عن اليمن وحماية الشعب المظلوم في هذا البلد، نحن نعتقد أن الشعب اليمني هو الذي يجب أن يقرر مصيره بنفسه من خلال المحادثات اليمنية اليمنية.

وأضاف رئيسي: الكيان الصهيوني يعتقد أنه يمكن أن يخلق الأمن لنفسه من خلال التواصل مع الدول، لكننا نعتقد أن هذه العلاقات لا تخلق الأمن لهم، واقول أيضًا لأولئك الذين يطبعون علاقاتهم مع هذا الكيان كيف يريدون الرد على هذه الدماء والجرائم التي ترتكب في فلسطين ألا يعتبرون أنفسهم شركاء في هذه الجرائم؟

وأوضح: نعتقد أن الظلم لا يدوم، وهذه الاتفاقات والخطط السياسية لا يمكن أن تضيع حقوق الشعب الفلسطيني واليمني.

/انتهى/