رئيسي: إعادة العلاقات السعودية الايرانية وتعزيزها تصب بمصلحة أمن المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس الايراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي في لقاء مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين أن الأمن والاستقرار في العراق لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار بين جميع التيارات السياسية في هذا البلد، على أساس الدستور لتشكيل حكومة جديدة لحل مشاكل الشعب العراقي كما انه القاعدة المرجعية تلعب دورا هاما جدا في هذا الصدد.

وأعرب الرئيس الايراني عن تقديره لمشاورات الحكومة العراقية بشأن الشؤون الإقليمية، مضيفا: إن مبادرات العراق وإجراءاته لتحسين بيئة التعاون بين دول المنطقة دون تدخل الأجانب ستكون فعالة في تعزيز التكامل الإقليمي.

ووصف رئيسي الجولات الخمس للحوار بين إيران والسعودية بوساطة العراق بأنها مفيدة، وأكد أنه مع استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة سيمهد الطريق لتعزيز التفاعل بين البلدين.

ومن جانب اخر أعرب وزير خارجية العراق في هذا الاجتماع عن تقديره للدعم المستمر والحاسم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إرساء الاستقرار والأمن في العراق، وكذلك استكمال العملية السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في هذا البلد، واستمرارا لدور الحكومة العراقية في تحسين العلاقات الإيرانية و السعودية قدم تقريرا مفصلا في هذا الصدد.

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