رئيسي: على التيارات السياسية العراقية الاتفاق من خلال الحوار على مخرج للمشاكل القائمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد آية الله إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين، رداً على الاتصال الهاتفي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على ضرورة الحفاظ على الوحدة في العراق وقال: إن جميع التيارات السياسية الرئيسية في العراق الاتفاق من خلال الحوار والتعاطي على مخرج من المشاكل السياسية القائمة.

وفيما يتعلق بتحركات الحكومة العراقية لتحسين المناخ السياسي للمنطقة، أكد رئيسي على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة ورحب بتسريع الإجراءات التفاعلية بعد تنفيذ الاتفاقات.

كما أكد رئيسي خلال هذا الاتصال الهاتفي، على ضرورة تسهيل تردد الزوار الإيرانيين، خاصة خلال مراسم الأربعين الحسيني، حيث وعد رئيس الوزراء العراقي باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد.

بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه سيتابع بنفسه القضايا المتعلقة بحضور الزوار الإيرانيين في مراسم الأربعين.

واشار الكاظمي إلى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة والعالم، مؤكدا أنه سيواصل جهوده لتحسين ورفع مستوى العلاقات والتعاون الإقليمي.

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