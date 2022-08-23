رئیسي يجدد المیثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أكد رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي أن الهدف من زيارة اعضاء الحكومة لمرقد الامام الراحل في اليوم الاول من اسبوع الحكومة هو تجديد العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض) الذي كرس وجوده لخدمة ابناء الشعب الايراني، مؤكدا ان هذا العهد هو عهد مع كل الخير والقيم.

وتابع قائلا: ان الامام الخميني (قدس سره الشريف) علمنا أن تكون خدمة الشعب في سبيل الله، لذا علينا جميعا ان نعمل لرضا الله تبارك وتعالى كي تصبح لتلك الخدمة قيمة.

وشدد الرئيس الايراني أن الحكومة ترى بأن الثقة بالشعب والشبان من شأنه أن يكون مثمرا وهذه هي نظرة الامام الخميني (قدس سره الشريف) للشعب التي ادت الى انتصار الثورة الاسلامية وبقائها.

وتابع الرئيس الايراني قائلا: ان كل من يسير على نهج الائمة الاطهار عليهم السلام سيصبح مثل الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي وصفه قائد الثورة الاسلامية بأن حياته تحولت الى مدرسة.

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