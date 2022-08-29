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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٢:٠١ م

في مبني وزارة الخارجية؛

وزير الخارجية العراقي يناقش مع نظيره الايراني اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وزير الخارجية العراقي يناقش مع نظيره الايراني اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

التقى وزير خارجية العراق مع نظيره الايراني وناقش معه اخر التطورات العلاقات الاقليمية والدولية في مبنى وزارة الخارجية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان خلال زيارته لطهران أثناء حضوره وزارة الخارجية الايرانية.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن الوزير فؤاد حسين سيزور العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين.

وقال الصحاف لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن وزير الخارجية فؤاد حسين يزمع زيارة طهران اليوم الاثنين واللقاء بكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، مبينا انه "سيبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل الدفع بها لصالح الشعبين الجارين".

وأضاف، "كما سيبحث الجانبان الأوضاع على مستوى المنطقة والعلاقات الإيرانية مع دول الخليج الفارسي، وتطورات المباحثات في الملف النووي الإيراني".

/انتهى/

رمز الخبر 1926227
https://ar.mehrnews.com/news/1926227/

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