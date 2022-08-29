الصدر يعلن اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر ، اليوم الاثنين، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي.

الرئاسات الاربع تدعم عقد جولة جديدة من الحوار الوطني

استضاف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، الرئاسات الثلاث الاخرى لبحث مستجدات السياسية على الساحة الوطنية، فيما تم الكشف عن مخرجات الاجتماع.

وذكر المكتب الاعلامي للرئيس العراقي في بيان أن "الاخير استضاف اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية".

وأكد الاجتماع أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد".

وجدد الاجتماع دعمه "لدعوة الكاظمي حول عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، ونجدد الدعوة للإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار".

وشدد المجتمعون على "التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات شعبنا الكريم إلى واقع فعلي".

ودعا الاجتماع كل القوى الوطنية إلى "تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة".

العراق.. أنصار «التيار الصدري» يحاصرون مبنى الحكومة

اقتحم أنصار «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا مبنى الحكومة العراقية في ظل إجراءات أمنية مشددة.

واكتظت شوارع المنطقة الخضراء الحكومية باتباع الصدر رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية، حيث انتشر المتظاهرون في الحديقة المطلقة لمبنى الحكومة.

القوات الأمنية العراقية تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء

دعت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، وتؤكد انها التزمت اعلى درجات ضبط النفس والتعامل الاخوي لمنع التصادم او اراقة الدم العراقي.

وبحسب بيان للعمليات المشتركة تؤكد القوات الأمنية مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والاملاك العامة والخاصة.

ان التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الامنية بواجبها في حماية الامن والاستقرار.

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