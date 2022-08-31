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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٧:٠١ م

في موسكو؛

مندوبي إيران وروسيا الخاصين في الشان الأفغاني يجريان محادثات مشتركة

مندوبي إيران وروسيا الخاصين في الشان الأفغاني يجريان محادثات مشتركة

إلتقى المندوبان الخاصان لإيران وروسيا في شؤون أفغانستان اليوم الأربعاء في موسكو وناقشا آخر التطورات في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مساعد وزير الخارجية الإيرانية والمدير العام لشؤون جنوب آسيا بالوزارة، رسول موسوي، في تغريدة له اليوم الأربعاء: "التقى المندوبان الخاصان لإيران وروسيا لشؤون أفغانستان في موسكو اليوم وبحثا آخر التطورات في أفغانستان".

وأضاف: "إن التعاون الإقليمي والدور الرئيسي للدول المجاورة لأفغانستان وروسيا في أمن وسلام واستقرار أفغانستان ومكافحة الإرهاب كان المحور الرئيسي لمشاورات كاظمي قمي مع كابولوف".

ويرافق كاظمي قمي وموسوي، وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان في زيارته إلى موسكو.

/انتهى/

رمز الخبر 1926285
https://ar.mehrnews.com/news/1926285/

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