وزير خارجية الهند يزور طهران اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكرت وسائل الاعلام الهندية ان وزير الخارجية "سابرامانیام جایشانکار" سيزور طهران اليوم الاربعاء للبحث مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في جملة من القضايا خاصة الاوضاع في افغانستان.

وقالت قناة WION الخبرية الهندية ان التركيز في المحادثات بين وزيري خارجية البلدين سيكون حول الاوضاع الامنية في افغانستان.

ووفقا لهذا التقرير سيصل وزير الخارجية الهندي الى طهران في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش)، وبعد عدة ساعات سيغادر طهران الى موسكو للمشاركة في اجتماع اللجنة التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية المشتركة بين الهند وروسيا.

وتاتي زيارة وزير الخارجية الهندي الى طهران في الوقت الذي بدات فيها اليوم مفاوضات بين الاطراف الافغانية بحضور مندوبين عن الحكومة والدولة في افغانستان وحركة طالبان باستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية وبكلمة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

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