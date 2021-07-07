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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٢:٥٩ م

وزير خارجية الهند يزور طهران اليوم

وزير خارجية الهند يزور طهران اليوم

سيقوم وزير خارجية الهند "سابرامانیام جایشانکار" بزيارة الى طهران اليوم الاربعاء لاجراء محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف حول قضايا افغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكرت وسائل الاعلام الهندية ان وزير الخارجية "سابرامانیام جایشانکار" سيزور طهران اليوم الاربعاء للبحث مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في جملة من القضايا خاصة الاوضاع في افغانستان.

وقالت قناة WION الخبرية الهندية ان التركيز في المحادثات بين وزيري خارجية البلدين سيكون حول الاوضاع الامنية في افغانستان.

ووفقا لهذا التقرير سيصل وزير الخارجية الهندي الى طهران في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش)، وبعد عدة ساعات سيغادر طهران الى موسكو للمشاركة في اجتماع اللجنة التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية المشتركة بين الهند وروسيا.

وتاتي زيارة وزير الخارجية الهندي الى طهران في الوقت الذي بدات فيها اليوم مفاوضات بين الاطراف الافغانية بحضور مندوبين عن الحكومة والدولة في افغانستان وحركة طالبان باستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية وبكلمة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

/انتهى/

رمز الخبر 1915916
https://ar.mehrnews.com/news/1915916/

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