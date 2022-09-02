السيد السيستاني حزين جداً ومتأسف على ماحصل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار إعلام التيار الصدري في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، الى ان السيد حسين النوري ممثل السيد السيستاني، قال خلال زيارة أجراها على رأس وفد حوزوي رفيع المستوى لمجلس العزاء المركزي المقام في مسجد فاطمة الزهراء (عليها السلام) بالنجف الأشرف: "أنقل لكم تعازي ومواساة سماحة المرجع الأعلىٰ السيد علي السيستاني (دام ظله) حيث إن سماحة السيد حزين جدًا ومتأسف على ما حصل".

وأضاف، أن "سماحة السيد السيستاني (دام ظله) غير راضٍ ويستنكر هذا الفعل المشين"، مشيرا الى أنه "أبلغني شخصيًا أن أحضر مجلس العزاء المقام علىٰ أرواحهم الطاهرة ممثلًا عنه وعن المكتب الشريف".

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