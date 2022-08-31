فتح جميع المنافذ الحدود البرية مع العراق أمام حركة زوار الأربعين الحسيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إيران أغلقت كل منافذها الحدودية مع العراق بسبب أحداث شهدتها العاصمة بغداد وعدد آخر من المحافظات العراقية في الأيام الماضية، بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله عن العمل السياسي.

وأعلن المساعد السياسي لوزير الداخلية، مجيد مير أحمدي في تصريح رسمي اليوم الأربعاء أن المنافذ الحدودية البرية بين إيران والعراق تم فتحها بدءا من صباح اليوم وأن المنافذ الجوية فتحت يوم أمس الثلاثاء.

كما أعلن المساعد الأمني لمحافظ خوزستان ولي الله حياتي، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح حدود شلمجه وجذابه أمام الزوار.

ويوم أمس الثلاثاء قال وزير الداخلية أحمد وحيدي في اجتماع لمقر الأربعين: إن الحدود الجوية مفتوحة وهناك أمن جيد ويمكن للزوار السفر.

وأضاف وزير الداخلية: مجرد الإعلان عن فتح الحدود البرية لا يكفي ويجب أن نضمن السلامة الكاملة لزوارنا. المفاوضات جارية مع الجانب العراقي وكذلك مع السفارة الإيرانية في بغداد.

في الجانب العراقي، أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر الوائلي، أمس الثلاثاء، عن استئناف دخول زوار الأربعينية من المنافذ.

وقال الوائلي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم استئناف دخول الزوار من المنافذ المشمولة بالزيارة الأربعينية".

/انتهى/