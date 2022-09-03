مستشار وزير الخارجية الايراني يجري حوارا مع رئيس الوفد اليمني المفاوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استمرارًا لمشاورات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الأزمة في اليمن، أجرى كبير مستشاري وزيرالخارجية الايراني في الشؤون السياسية علي اصغر خاجي محادثة هاتفية مع رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام.

وناقش الطرفان في هذا الحديث آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام وعراقيل تحقيقها في اليمن.

واكد محمد عبدالسلام على رغبة سلطات صنعاء في إنهاء الأزمة والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، كما انتقد العراقيل التي سببتها التحالف (ضد الشعب اليمني) وأضاف: يتم تمديد وقف إطلاق النار بشرط استكمال التزامات الجانب الآخر في حل الحصار المفروض على اليمن ودفع رواتب الموظفين.

وأعرب كبير مستشاري وزير خارجية بلادنا للشؤون السياسية بينما انتقد فشل التحالف في الوفاء بالالتزامات الواردة في نص الاتفاقية، عن أمله في أن تؤدي مقاومة الشعب اليمني في نهاية المطاف إلى الرفع الكامل للحصار عن هذا البلد وتحقيق اتفاق سلام عادل ومستدام.

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