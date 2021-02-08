ايران تنفي استلامها رسالة امريكية بشان اليمن

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وفي تصريح لزادة ادلى به لوكالة "تسنيم" الإيرانية ردا على بعض المزاعم بشان أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في شؤون اليمن " مارتين غريفيث "كان يحمل رسالة من واشنطن إلى طهران قال: هذا الادعاء لا أساس له من الصحة بتاتا ومرفوض.

وقال خطيب زاده إن زيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في شؤون اليمن ليست لها علاقة بالمواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية الجديدة، وأنه لم يحمل أي رسالة من واشنطن إلى طهران، هذه ليست الزيارة الأولى للسيد غريفيث إلى طهران ، وهو يزور ايران بانتظام اذا لزم الامر ويجري لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين.

وقد زعمت بعض المصادر الإخبارية أن مضمون رسالة غريفيث المزعومة هو أنه مقابل وقف دعم إيران لليمنيين ، سيتوقف دعم واشنطن للسعودية أيضًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهذا الشان : " في الاساس لا توجد رسالة من قبل واشنطن لكي يكون محتواها ذلك".

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