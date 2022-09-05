إیران تتطلع لتوليد 20% من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، محمد اسلامي، قال في تصريح للصحافيين، ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية عازمة على تحقيق نقلة في المواقف والسياسات من خلال تسخير جميع الطاقات والكفاءات الوطنية المتاحة، في سياق تنفيذ الخطة التنموية الشاملة المحددة لها على مدى 20 عاما، مؤكداً على ضرورة افشال الحرب النفسية والحظر المفتوح الذي يفرضه العدو من اجل تقويض المسيرة العلمية والتقنية وبث الشعور بالاحباط والخوف داخل البلاد.

ولفت مساعد رئيس الجمهورية، الى وجود عدد قليل من الدول التي تستاثر حاليا تقنية تصميم وانشاء محطات الطاقة النووية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الوطنية وتجنيد الشركات المعرفية والكفاءات العلمية في البلاد، لتضحى ايران واحدة من الدول القادرة على بناء هذه المحطات.

وأشار اسلامي الى وجود 10 مراكز ومعاهد ابحاث محلية، وهي تنشط حاليا في مجال انجاز العشرات من المشاريع التي تساعد على تحشيد الطاقات وتحقيق المنجزات المعرفية لتدعيم الطاقة النووية في ايران.

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