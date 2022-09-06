المتحدث باسم الحكومة الايرانية يعلن عن توفير خدمة الإنترنت مجانًا لزوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارالمتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إلى زيارة الأربعين الحسيني، وقال: إن لجنة الأربعين عقدت اجتماعات مع الرئيس الايراني وتمت الموافقة على قرارات في اجتماع مجلس الوزراء لتسهيل هذا التجمع المليوني.

واضاف من المتوقع ان يحضر في هذا الحدث الفريد 5 ملايين شخص، مضيفا أن 10 مطارات دولية جاهزة للرحلات الجوية إلى العراق، وتخصيص 6 منافذ حدود برية للزوار للسفر إلى العراق.

وبشأن المفاوضات، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الايرانية ان المحادثات بشأن الاتفاقية مستمرة، لكن على الطرف الآخر أن يوقف عن اسرافة ومنذ البداية تابعنا 4 قضايا تتعلق بالضمانات والتحقق العملي ورفع الحظر بشكل مستقر والادعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالضمانات.

/انتهى/