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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١١:١٩ ص

متحدث الخارجية الايرانية:

إيران تدین الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو

إيران تدین الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو

ندد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية الهجمات التي شنته الجماعات الإرهابية على قافلة المساعدات الإنسانية لشمال بوركينا فاسو، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني اعتداء الجماعات الإرهابية على قافلة المساعدات الإنسانية في شمال بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل واصابة العشرات.

وأعرب كنعاني عن تعاطفه مع حكومة وشعب بوركينا فاسو والناجين من ضحايا هذا الهجوم الإرهابي.

وجدير بالذكر انه قُتل 35 مدنياً على الأقلّ وأصيب 37 آخرون بجروح في شمال بوركينا فاسو، يوم الإثنين، في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع لدى مرور قافلة تموين، بحسب ما أعلنت حكومة البلد الغارق في أعمال عنف إرهابية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926434
https://ar.mehrnews.com/news/1926434/

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