اللواء رشيد: سنرد بحزم على أي تهديداً لمنشاتنا النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) اللواء غلام علي رشيد، في اجتماع مع قادة الحرس الثوري الإيراني خلال مناورات الرسول الاعظم 17، ان اي تهديد للقواعد النووية والعسكرية للجمهورية الإسلامية من قبل النظام الصهيوني لن يكون ممكنا بدون الضوء الأخضر ودعم الولايات المتحدة.

وأضاف اللواء رشيد إذا اتخذت هذه التهديدات جانبًا عمليًا، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستضرب فورًا جميع المراكز والقواعد والمسارات والمساحات المستخدمة للممر ومكان انطلاق الاعتداء وفقا للخطط العملياتية المختبرة.

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