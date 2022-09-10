خاجي يعبر عن أمله باغتنام فرصة وقف اطلاق النار لرفع الحصار عن اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة،علي اصغر خاجي، عبر خلال لقائه اليوم السبت في طهران، مع المتحدث باسم حركة انصار الله، رئيس الوفد اليمني المفاوض، محمد عبد السلام، عن ارتياحه لاستمرار وقف اطلاق النار المؤقت في اليمن، متمنياً اغتنام هذه الفرصة لرفع الحصار كليا ومن دون اي شروط، وترسيخ وقف اطلاق نار شامل ومستديم على صعيد هذا البلد.

ومن جهته، اثنى عبدالسلام على مواقف ايران السياسية والانسانية، من الحكومة والشعب اليمنيين، وقدم تقريرا حول عملية وقف النار المؤقت وافاق التطورات في اليمن.

وأشار إلى العراقيل التي تعترض المسار الصحيح لتنفيذ التعهدات، مصرحا بان الحفاظ على وقف اطلاق النار مرهون بتنفيذ كامل التعهدات من قبل الطرف الاخر، ورفع الحصار و وقف المواجهات ودفع مرتبات الموظفين.

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