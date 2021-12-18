مساعد وزير الخارجية الايراني يبحث الشأن اليمني مع المبعوث السويدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة، علي اضغر خاجي، التقى اليوم السبت مع مبعوث السويد الخاص بشؤون اليمن، بيتر سامني، وذلك في اطار المشاورات الايرانية السويدية حول الشان اليمني، والذي تناول محاور عديدة، بما في ذلك كسر الحصار المفروض على اليمنيين و وقف اطلاق النار والدفع بعملية السلام ومنع تسرب النفط من السفينة صافر.

واكد خاجي خلال اللقاء على ضرورة حل الازمة اليمنية من خلال الطرق السياسية واجراء حوار يمني – يمني، وتشكل حكومة شاملة على صعيد الاراضي اليمنية وبمشاركة جميع مكونات الشعب والاحزاب السياسية في هذا البلد.

ومن جهته، قدم المبعوث السويدي شرحا حول جهود المنظمة الاممية الهادفة الى وقف اطلاق النار ورفع الحصار الاقتصادي واستئناف المفاوضات السياسية في اليمن، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه الجمهورية الاسلامية لارساء السلام على صعيد المنطقة واليمن./انتهى/