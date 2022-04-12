أمير عبداللهيان يؤكد على ضرورة رفع الحصار الكامل عن اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه بسفير حكومة الإنقاذ الوطني اليمني ابراهيم الديلمي، إلى مقاومة الشعب اليمني لهجمات التحالف والقلق من الأوضاع المتأزمة في اليمن، وضرورة رفع الحصار الكامل وإقرار وقف دائم لإطلاق النار.

وشدد وزير الخارجية الايراني على ضرورة إجراء محادثات يمنية يمنية لتقرير مصير اليمن بروح المقاومة.

ومن جانبه أشاد سفير حكومة الإنقاذ الوطني إبراهيم الديلمي خلال الاجتماع بمواقف الجمهورية الإسلامية الايرانية حكومة وشعبا في دعم اليمن. وزود وزير الخارجية الايراني خلال هذا الاجتماع به معلومات حول عملية وقف اطلاق النار المؤقت وأخر المستجدات في اليمن.

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