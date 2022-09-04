خاجي يؤكد ضرورة الإزالة السريعة لعقبات نقل المساعدات الإنسانية إلى اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير مستشاري وزيرالخارجية الايراني في الشؤون السياسية علي اصغر خاجي، التقى اليوم الأحد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وناقشا آخر التطورات في اليمن.

وأشار خاجي خلال هذه المباحثات إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار من قبل التحالف، مؤكداً على سرعة إزالة العقبات في طريق نقل المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. وخاصة رفع الحصار الاقتصادي عن هذا البلد.

ومن جهته، أكد هانس غروندبرغ، في معرض شرحه للإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة لتعزيز محادثات السلام في اليمن، على ضرورة استمرار المحادثات السياسية بهدف بناء المزيد من الثقة بين الطرفين، كما اعتبر تمديد وقف إطلاق النار أفضل خيار متاح لتحقيق أهداف السلام ، وفي هذا السياق ، دعا الأطراف إلى أن تكون أكثر مرونة.

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