تسجيل 696 إصابة و24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الأحد، آخر مستجدات انتشار هذا الفيروس الوبائي في إيران، فقد سجّلت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي في الإصابات إلى 7 ملايين و315 ألف و563 إصابة، والوفيات إلى 144 ألف و178 حالة.

وكما نوّه البيان، بتعافي 7 ملايين و315 ألف و563 شخص، من إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد لغاية الآن.

وحول التطعيم ضد الجائحة، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع 154 مليون و533 ألف و613 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، حتى اليوم./انتهى/