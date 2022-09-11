صنعاء: استمرار قرصنة العدوان على سفن الوقود يهدف لزيادة معاناة الشعب اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الناطق الرسمي للشركة النفط اليمنية، عصام المتوكل، بيّن أن أربع سفن وقود تشمل سفينتي بنزين وسفينتي ديزل وصلت اليوم إلى غاطس ميناء الحديدة بعد احتجازها لعدة أيام وترتب على ذلك غرامات تأخير وأعباء سيتكبدها أبناء الشعب اليمني.

ودعا، تحالف العدوان بقيادة أمريكا والأمم المتحدة إلى عدم التعرض لسفن الوقود واحتجازها والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة بسلاسة وانسيابية كونها تحمل طابعاً إنسانياً.

وقال المتوكل: "نطالب الأمم المتحدة بالالتزام ببنود الهدنة المؤقتة وإلزام تحالف العدوان بإيقاف القرصنة على سفن الوقود ومنع احتجازها مستقبلا بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين"، مشيرًا إلى أن هناك سفينة وقود أخرى ما تزال محتجزة من قبل تحالف العدوان رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

ودعا ناطق شركة النفط بإيقاف عملية التقطير في إدخال سفن الوقود واحتجازها بدون أي مبرر، مؤكدًا أن استمرار قرصنة العدوان على سفن الوقود سيما في ظل الهدنة المؤقتة الهدف منه تكبيد الشعب خسائر أكبر وزيادة معاناته.

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