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٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٨:٣٣ م

تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين لليمن

تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين لليمن

احتجز تحالف العدوان، اليوم الثلاثاء، سفينة بنزين لليمن، رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، وفي خرق جديد للهدنة المؤقتة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية، عصام المتوكل، بيّن أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا يستمر في خرق الهدنة المؤقتة ويحتجز سفينة البنزين "سي ادور" رغم خضوعها للتفتيش وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وجدد المتوكل التأكيد أن الأمم المتحدة شريكة لتحالف العدوان في القرصنة على سفن الوقود من خلال قيامها بتوجيه طاقم السفينة بالتوجه إلى منطقة الاحتجاز قبالة سواحل جيزان.

وأشار المتوكل، إلى أن هذا الاحتجاز يضاف إلى قائمة الممارسات التعسفية والخروقات التي يرتكبها تحالف العدوان بتواطؤ واضح وصريح من قبل الأمم المتحدة./انتهى/

رمز الخبر 1926800
https://ar.mehrnews.com/news/1926800/

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