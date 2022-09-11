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١١‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٩:١٩ م

في اجتماع الحكومة؛

الرئيس الإيراني يشكر العراق حكومةً وشعباً على تلبية احتياجات زوار الأربعين

الرئيس الإيراني يشكر العراق حكومةً وشعباً على تلبية احتياجات زوار الأربعين

توجه الرئيس الإيراني اليوم الأحد بالشكر للحكومة والأمة العراقية على جهودهم لتلبية احتياجات زوار الأربعين الحسيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، أشار ظهر اليوم الأحد إلى المشاركة الكبيرة والحماسية للشعب الإيراني في زيارة الأربعين الحسيني لهذا العام ، وجه الشكر للحكومة والأمة العراقية على جهودهم لتلبية احتياجات زوار الأربعين ، وشكر الجهاز التنفيذي والإغاثي والصحي والعسكري في البلاد ووسائل الإعلام الوطنية، على المساهمة في إقامة هذا الحدث العالمي بأفضل شكل ممكن.

وفي الوقت ذاته، أكد الرئيس الإيراني على ضرورة مضاعفة الجهود لحل مشاكل الزوار وتسهيل عودتهم إلى البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1926508
https://ar.mehrnews.com/news/1926508/

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