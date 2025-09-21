  1. إيران
ايران تحتفل بانجازات النخب العلمية والرياضية

وجه الرئيس الايراني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بإقامة احتفال وطني تكريمًا لإنجازات النخب العلمية والرياضية في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، في إشارة إلى توجيه الرئيس الايراني: "في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقرر بتوجيه من الرئيس إقامة احتفال وطني تكريمًا للإنجازات القيّمة للنخب العلمية والرياضية في البلاد. يُعد هذا الاحتفال فرصةً للشعب للابتهاج والتعبير عن الفخر الوطني للإيرانيين.

وقد كُلِّفت وزارات الثقافة والإرشاد، والعلوم، والرياضة، والتعليم، والإذاعة والتلفزيون، والمحافظات، والبلديات، بالعمل معًا لتسهيل الحضور الواسع للشعب في جميع أنحاء البلاد".

