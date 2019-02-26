الرئيس روحاني: الاعداء يستهدفون ثقة وايمان وامل الشعب الايراني

وفي رسالة وجهها الى مراسم منح الجائزة الوطنية للعلامة التجارية (brand) للفائزين بها في البلاد للعام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس)، قال الرئيس روحاني: اننا وفي الذكرى السنوية الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية نرى بان اعداء البلاد استهدفوا ثقة وايمان وامل الشعب الايراني، غافلين عن مسالة ان الطاقات الثقافية والحضارية الغنية واللامحدودة والقيم الدينية والامكانيات الطبيعية والقدرات الفنية والعلمية والاقتصادية والطاقات الشبابية والمتحفزة قادرة جيدا على صون وحراسة قدرات البلاد في هذه المواجهة.

ووجه الرئيس روحاني التهنئة للفائزين بجوائز افضل العلامات التجارية في البلاد، متمنيا لهم المزيد من التقدم والرفعة./انتهى/