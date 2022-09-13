أمن القوقاز مهم بالنسبة لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعرب حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء عن قلقه من استمرار التوتر في المنطقة وقال: "منطقة القوقاز تمر بظروف خاصة وللأسف لم يتحقق الاستقرار في هذه المنطقة حتى الآن".

و أشار رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الى نفوذ الكيان الصهيوني في المنطقة، واصفا وجوده بأنه مناهض للأمن وتهديد للمنطقة بأسرها بما في ذلك الدول المطبعة.

وبيّن رئيسي قائلا: "أننا نراقب باستمرار الوضع والتطورات في منطقة القوقاز، موضحا ان المنطقة لا يمكن أن تتسامح مع حرب أخرى".

وأشار إلى أن الأمن في منطقة القوقاز مهم للغاية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا: أن الموقعين على بيان وقف إطلاق النار الثلاثي يجب أن يلتزموا بأحكامه ويتجنبوا أي عمل لإثارة التوتر في المنطقة.

وأضاف الرئيس الإيراني: "إن الحدود التاريخية لإيران وأرمينيا تعتبر حجر الأساس لازدهار المنطقة وتقاربها وأمنها، وطهران عازمة على مواصلة التعاون في جميع المجالات لصالح ازدهار المنطقة واستقرارها".

ومن جانبه اطلع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في هذا الاتصال الهاتفي الرئيس الايراني، على آخر التطورات في منطقة القوقاز،وقال : "ان الجمهورية الإسلامية الايراني لعبت دائمًا دورًا بناء وفعالًا في حل التوترات والأزمات في المنطقة".

كما اعرب باشينيان عن ارتياحه لتوسيع العلاقات بين طهران ويريفان وأكد: تسعى أرمينيا لتعميق العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في جميع المجالات.

وكانت اشتباكات قد نشبت ليلة أمس بين قوات جمهورية آذربيجان وارمينيا اثر اعلان وزارة الخارجية الآذربيجانية أن وحدات من القوات الارمينية قامت باعمال استفزازية في الحدود المشتركة، بينما رفض رئيس الوزراء الارميني هذا الادعاء وقال: "ان القوات الاذربيجانية هاجمت مساء أمس مواقع ارمينية، مما ادى الى مقتل 40 جنديا".