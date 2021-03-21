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٢١‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:١٣ م

بمناسبة عيد النوروز؛

رئيس جمهورية ورئيس وزراء ارمينيا يبعثان برسالة تهنئة الى قائد الثورة

رئيس جمهورية ورئيس وزراء ارمينيا يبعثان برسالة تهنئة الى قائد الثورة

بعث رئيس جمهورية ورئيس وزراء أرمينيا برسالتين تهنئتين منفصلتين إلى سماحة قائد الثورة الاسلامية بمناسبة حلول عيد النوروز.

وأفادت وكالة للانباء مهر للأنباء، ان الرئيس الارميني أرمين سركيسيان أعرب في تهنئته عن امله في أن يكون العام الجديد عام النجاح السياسي والاقتصادي للشعب الإيراني مؤكدا على ان التحديات والقضايا القائمة في منطقة القوقاز جعلت تطوير وترسيخ العلاقات بين البلدين بالامر الضروري .

ووصف الرئيس الارميني استمرار المحادثات البناءة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل لثقافة ومعتقدات الشعبين في اطار تعزيز التعاون الشامل بالهام.

وفي رسالة تهنئة منفصلة بعثها للرئيس روحاني، اكد الرئيس الأرميني على أن حسن الجوار بين الشعبين  الايراني والارميني يعد أساسا متينا لتنمية التعاون بين البلدين ، وقال: ان الظروف الراهنة في منطقة القوقاز يحتم علينا  تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.

كما بعث رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان برسالتين تهنئتين إلى قائد الثورة الاسلامية و رئيس الجمهورية هنأ فيهما ببدء العام الايراني الجديد  وأعرب عن أمله في أن يكون العام الجديد مليئا بالسلام والنجاح والإنجازات للشعب الايراني. /انتهى/

رمز الخبر 1912890

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