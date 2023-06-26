الرئيس الإيراني: نعارض اي تغيير جيوسياسي أو تواجد للقوات الغربية في منطقة القوقاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي أجرى بعد ظهر اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان اشار فيه الى الاواصر التاريخية بين البلدين وقال : ان ايران ومنطقة جنوب القوقاز مرتبطتان باواصر تاريخية وثقافية.

واضاف: الجمهورية الاسلامية الايرانية في اطار سياسة الجوار وتعزيز العلاقات، تولي أهمية بالغة لتعزيز التعاون والتعاطي مع منطقة جنوب القوقاز.

وشدد الرئيس الايراني على دعم طهران لوحدة أراضي دول المنطقة وحدودها التاريخية وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض أي تغيير جيوسياسي أو تواجد عسكري غربي في القوقاز، لأن التواجد الأجنبي ليس فقط لا يحل المشاكل، بل سيخلق مشاكل جديدة.

واعتبر رئيسي الاعتراف المتبادل بوحدة ألاراضي من قبل أرمينيا وجمهورية أذربيجان يعد خطوة هامة على مسار تحقيق السلام وقال : يجب أن تبتعد حدود البلدين عن الاجواء الأمنية بأسرع ما يمكن وان تتحول إلى حدود اقتصادية.

وبعد استعراض العلاقات الثنائية اكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين إيران وأرمينيا.

ومن جانبه قدم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تقريراً مفصلاً عن مستجدات سير عملية مفاوضات السلام مع جمهورية أذربيجان.

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