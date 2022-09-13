بوتين سيلتقي رئيسي على هامش قمة شانغهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قال في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن الجمهورية الاسلامية ستشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون العام المقبل في الهند كعضو كامل العضوية في المنظمة.

وتابع يوري أوشاكوف أن بوتين سيلتقي قادة أذربيجان والهند وباكستان وقرغيزستان وتركمانستان على هامش قمة منظمة شانغهاي في سمرقند، مضيفاً: "بوتين سيلتقي أيضاً الرئيس الإيراني وسيبحثان الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة خلال لقائهما في سمرقند".

كما أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوفإلى أن الرئيس الروسي سيلتقي نظيره الصيني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون ويبحثان الوضع في أوكرانيا.

ويجري الرئيس الإيراني، حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي ، يوم الأربعاء ، زيارة إلى عاصمة أوزبكستان لحضور القمة الـ22 لمنظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي.

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