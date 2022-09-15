بوتين: العلاقات مع إيران بتطورٍ مستمر/ وفدا من ثمانين شركة روسية سيزور طهران قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني السيد "ابراهيم رئيسي" أكد خلال اللقاء، أن بإمكان طهران وموسكو تجاوز اجراءات الحظر والتهديدات الاميركية التي تُواجهانها.

وقال السيد رئيسي: إن العلاقات بين طهران وموسكو ذات اهمية استراتيجية، مشددا على أن البلدين سيعملان على إبطال مفعول اجراءات الحظر الاميركية.

وأضاف أنّ ايران لا تعترف بالعقوبات المفروضة على روسيا ولن تعترف بها.

بوتين: وفداً روسياً من ثمانين شركة سيزور طهران الأسبوع المقبل

من جهته، اشاد "بوتين" بالعلاقات مع ايران، واكد تطورها في جميع المجالات، مشيرا الى أن وفدا من ثمانين شركة روسية سيزور طهران الاسبوع المقبل.

واضاف الرئيس الروسي: زاد حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران بنسبة 81٪ العام الماضي وبنسبة 30٪ في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. سيتوجه وفد روسي يضم ممثلين عن 80 شركة روسية كبيرة إلى إيران الأسبوع المقبل.