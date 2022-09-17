عدد زائري الأربعينيّة بلغ أكثر من 21 مليون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمانةُ العامّةُ للعتبة العبّاسية المقدّسة أصدرت بياناً بيّنت فيه أنّ "أعداد الزائرين لمحافظة كربلاء المقدسة والمسجّلين وفقاً لمنظومة العدّ الإلكترونيّ بلغ (21,198,640 ) زئـراً.

وشهدت مراسم زيارة الاربعين للامام الحسين واخيه الامام العباس عليهما السلام هذا العام ، توافدا ملحوظـا لحشود الزائرين العرب والاجانب من جنسيات مختلفة، ترافقها مواكب العزاء بعد غياب كامل لنحو عاميــن ، حيث اعلنت العتبة العباسية المقدسة ان عدد المواكب المشاركة في زيارة الأربعين بلغ 14500 موكب، منها 300 موكب من دول عربية وأجنبية .

بالمقابل ، اكـد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ، ان مجموع زائري الأربعينية من الضيوف الأجانب بلغ خمسة ملايين شخص، فيما عدت خلية الإعلام الأمني اجمالي اعداد الزائرين هذا العام هو الأعلى منذ 2003، مؤكدة استمرار القطعات الامنية في تأمين مراسم الزيارة دون أي خروقات.



وسجلت محافظة كربلاء خلال الايام العشرة الماضيـة ، تدفقـا مليونيا لجموع الزائرين رافقه انتشار مكثف لمواكب الخدمة الحسينية على مسارات الطرق كافة من العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى الى المدينة المقدسة ، والتي كانت تتسابق لتقديم الدعم اللوجستي والخدمات الصحية والغذائية على مدار الساعة للزائرين المتوجهين سيرا على الاقدام نحو كربلاء .



وفي غضون ذلك، كانت عادات الضيافة والكرم العراقي هي القاسم المشترك الرئيس الذي اطر مسير جموع الزائرين وعمل مواكب الخدمة وهيئات العزاء الحسينية ، والتي اضحت محط اعجاب وتقديركبيرين لدى قوافل وحملات الوافدين العرب والاجانب في حسن الضيافة وكرم الاستقبال ، اذ ضجت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي العراقية والعربية بتسجيلات فيديوية مصورة تظهر جانبا من اعداد وتوزيـع وجبات الطعام وشتى اصناف الفواكه والحلويات والمعجنات والقهوة العربية والتمور والعصائـر، بمشاركة آلاف المتطوعين لتقديم الخدمة في هذه المواكب للزائرين .



واعلنت وزارات النقل والتجارة والصناعة والحكومات المحلية في المحافظات الاخرى ، استنفار كامل جهدها لعملية التفويج العكسي لزائري الاربعين، نظرا لكثافة الحشود وزيادة الاعداد الوافدة الى كربلاء والزائرين العائدين الى مدنهم ، وبدء الاستنفار الكامل على مدار الساعة دون توقف لتسهيل نقل الزائرين .

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