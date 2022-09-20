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٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٨:٣٤ م

احتجاز رئيس وزراء تونس السابق بتهمة تسفير مسلحين لسوريا والعراق

احتجاز رئيس وزراء تونس السابق بتهمة تسفير مسلحين لسوريا والعراق

قال محامون إن شرطة مكافحة الإرهاب في تونس قررت احتجاز رئيس الوزراء السابق والقيادي بحزب النهضة علي العريض لمدة يوم بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة تسفير مسلحين إلى سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المحامي مختار الجماعي لرويترز، أن العريض سيمثل أمام قاض بقطب مكافحة الإرهاب، الأربعاء.

وألقت السلطات في شهر أغسطس آب القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة النهضة بتهم تتعلق بسفر متطرفين تونسيين من أجل القتال في سوريا، ومنهم محمد فريخة القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة طيران خاصة.

وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق في العقد الماضي للانضمام إلى جماعات متطرفة، ومنها تنظيم "داعش "الارهابي.

واتهمت أحزاب في تونس النهضة بالتساهل مع متطرفين أثناء فترة حكمها بعد الثورة وحث الشبان على القتال في سوريا، وهو أمر ينفيه الحزب باستمرار.

/انتهى/

رمز الخبر 1926649
https://ar.mehrnews.com/news/1926649/

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