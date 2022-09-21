العلاقات الإيرانية الباكستانية تستند إلى آلاف السنين من القواسم الثقافية المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الرئيس الايراني سيد ابراهيم رئيسي خلال لقائه مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن تعاطفه مع الشعب الباكستاني على الفيضانات الأخيرة في هذا البلد، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في تقديم ما في وسعها لمساعدة ضحايا الفيضانات الباكستانية.

وفي إشارة إلى الاجتماع مع نظيره الباكستاني قبل 5 أيام على هامش قمة منظمة شنغهاي بسمرقند، قال الرئيس الايراني: إن زيادة اللقاءات والمشاورات بين مسؤولي البلدين سيكون لها أثر بناء على توسيع التعاون وتحسين مستوى العلاقات بين البلدين.

ومن جانب اخر صرح رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في هذا الاجتماع أنه لي شرف عظيم أن ألتقي مع سيادتكم مرة اخرى وقال: هذا الموضوع يدل على أن إيران وباكستان ينتميان إلى عائلة واحدة. نحن مهتمون بتوسيع العلاقات قدر الإمكان، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، مع البلد الصديق والشقيق إيران.

وثمن رئيس وزراء باكستان دعم إيران حكومة وشعبا لبلاده، خاصة خلال الفيضانات الأخيرة.

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