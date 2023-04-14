الرئيس الإيراني: على الدول الإسلامية أن تمنع استمرار جرائم الصهاينة من خلال تشكيل جبهة موحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في فلسطين، واستنكر جرائم الكيان الصهيوني ، خاصة تدنيس المسجد الأقصى، وعبر عن أمله في ان تمنع الدول الإسلامية، الصهاينة من مواصلة أعمالهم التعسفية من خلال تشكيل جبهة موحدة.

وفي جزء آخر من هذه المحادثة الهاتفية، أعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن تتوسع هذه العلاقات أكثر، خاصة في المجالين الاقتصادي والطاقة، مشيرًا إلى العلاقات الودية وطويلة الأمد بين البلدين، واعتبر: إن سياسة التعزيز العلاقات مع الجيران وتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية هو منهج الحكومة الـ 13 الإيرانية.

ومن جانب اخر أدان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني في الأيام الأخيرة، ووصف باكستان بأنها المدافع الدائم عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وأعرب عن أمله في أن تمنع منظمة التعاون الإسلامي استمرار الجرائم الصهيونية من خلال تشكيل جبهة موحدة.

كما أكد شهباز شريف اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات بين طهران وإسلام أباد، مشيرًا إلى موقع إيران المتميز في المنطقة وأهمية توسيع علاقات إسلام أباد مع طهران، ومن خلال استعراض مشاريع التعاون الاقتصادي، أكد استعداد بلاده لتنفيذها.

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