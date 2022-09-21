رئيسي: نأمل أن يتم تشكيل حكومة قوية في العراق من خلال التفاهم والحوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعرب الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي عن تقديره خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن كرم استضافة العراقيين لاقامة مراسم الاربعين في هذا العام، وتمنى أن تؤدي العملية السياسية في العراق إلى تشكيل حكومة قوية في أسرع وقت ممكن من خلال التفاهم والحوار.

كما أشار إلى كلام رئيس الوزراء العراقي حول ضرورة الإسراع بإنجاز مشروع سكة حديد البصرة إلى شلامجة، وقال: إن حل مشكلة هذا المشروع وإتمامه بشكل أسرع سيؤدي إلى نتائج وإنجازات ضخمة في المنطقة وتوسيع التفاعلات والتعاون الثنائي، وكذلك تسهيل حركة الزوار إلى الأماكن المقدسة بين البلدين.

وأعرب الرئيس الايراني عن أمله في أن تختتم العملية السياسية للانتخابات البرلمانية العراقية في أسرع وقت بالحوار والتفاهم بين الأطراف العراقية وتشكيل حكومة قوية .

وتابع رئيسي من خلال تقديره لحسن نية وجهود الحكومة العراقية ورئيس الوزراء نفسه لتحسين علاقات دول المنطقة مع بعضها البعض، بما في ذلك إيران والسعودية، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ترحب بإصلاح العلاقات مع السعودية، لكننا نصر على أن تسير العملية على أساس الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في المباحثات بين مسؤولي البلدين في العراق.

وأشار رئيسي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تراعي دائما مصالح الأمة الإسلامية في علاقاتها الإقليمية.

ومن جانب اخر أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في هذا الاجتماع عن امتنانه لرضا السلطات الإيرانية والشعب الإيراني على كرم ضيافة الشعب العراقي لزيارة أبا عبد الله الحسين (ع) وقال: إن شعب العراق لقد قام بواجبه تجاه زوار ابا عبدالله الحسين عليه السلام.

ومن خلال تقديم تقرير حول الوضع السياسي الأخير في بلاده، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لحسن نية وجهود حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية لزيادة التعاون مع العراق.

/انتهى/