العالم أدرك حاجته الى مخزون الطاقة الايراني/ إيران تبيع نفطها وتلتف على الحظر

وأفادت وكالة مهر للانباء أن "ميركاظمي" قال في تصريح، اليوم السبت،: الظروف الدولية الجارية جعلت العالم يدرك حاجته الى مخزون الطاقة الذي تمتلكه ايران، لكننا ورغم ذلك نتجه نحو خفض الاعتماد على بيع النفط نظرا لعدم ضرورة بيع النفط الخام .

وأوضح ميركاظمي ان ايران تقوم الان ببيع نفطها وبالاضافة الى ذلك تقوم بالالتفاف على الحظر ايضا.

وأكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية في ايران ان وضع الموازنة السنوية في ايران تجري حسب الاوضاع الراهنة دون لحاظ الانفراجة المحتملة الناجمة عن مفاوضات رفع الحظر.

المصدر: وكالة فارس

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