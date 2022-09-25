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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١٢:٤٣ م

اليوم الاحد؛

زلزال بقوة 4.3 ريختر يهز كرمان جنوب شرقي البلاد

زلزال بقوة 4.3 ريختر يهز كرمان جنوب شرقي البلاد

تعرضت مناطق في محافظة كرمان (جنوب شرق)، صباح اليوم الاحد، الى زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مركز رصد الزلازل الوطني، ان هذا الحادث وقع عند الساعة التاسعة و30 دقيقة صباحا، وفي ضواحي مدينة "راور" شمال محافظة كرمان التي تبعد 130 كلم عن مركز المحافظة. 

وحدد المصدر نفسه، بؤرة الزلزال اليوم في عمق 9 كلم من سطح الارض وعند التقاء خطي الطول الشرقي 57.35 والعرض الشمالي 31.56 درجة. 

وفي سياق متصل، اكد مساعد رئيس هيئة الطوارئ لدى محافظة كرمان "مهرداد كريمي"، بان هذا الزلزال لم يسفر عن اي خسائر؛ مبينا ان الزلزال بقوة 4.3 درجات ريختر اليوم، حدث خارج الاحياء السكنية وعليه لم يسجل اي خسائر بالارواح او الممتلكات لحد الان. 

/انتهى/
رمز الخبر 1926748
https://ar.mehrnews.com/news/1926748/

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