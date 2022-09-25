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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٣:١٣ م

لحضور اجتماع مهم؛

وزير النفط الايراني يغادر طهران متوجها الى طوكيو

وزير النفط الايراني يغادر طهران متوجها الى طوكيو

غادر وزير النفط الايراني "جواد اوجي"، طهران اليوم الاحد، متوجها الى العاصمة اليابانية طوكيو، لحضور الاجتماع الوزاري لمشروع الشراكة العامة الخضراء في اسيا، واجراء مباحثات متعددة الاطراف هناك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يهدف الاجتماع الوزاري للشراكة العامة الخضراء الاسيوي الى تمويل ودعم المبادرات لحماية عمليات نقل الطاقة في قارة اسيا، مضافا الى بناء تحالفات دولية في هذا السياق؛ ومن المتوقع ان يلقي "اوجي" كلمة بحضور وزراء النفط والطاقة المشاركين في هذا الاجتماع.

وفي صعيد اخر، سينوب وزير النفط عن رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" في مراسم تأبين رئيس الوزراء الياباني الراحل "شينزو ابي" التي ستقام في طوكيو الثلاثاء القادم بحضور قادة الدول او رؤساء الحكومات من انحاء العالم.

يضاف الى ذلك، سيلتقي وزير النفط الايراني على امتداد هذه الزيارة، مع وزراء الاقتصاد والخارجية والمالية والصناعة والتجارة اليابانيين وايضا اصحاب كبريات الشركات التجارية في هذا البلد؛ باحثا معهم في الفرص والارضيات المتاحة للتعاون بين الجانبين.

/انتهى/
رمز الخبر 1926750
https://ar.mehrnews.com/news/1926750/

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