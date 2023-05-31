وزير النفط الإيراني: طهران تسدد ديونها الرئيسية لتركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال جواد أوجي اليوم الأربعاء بين مجموعة من الصحفيين حول التفاعل بين إيران وتركمانستان في مجال الطاقة: إن تركمانستان هي رابع مركز للغاز في العالم والحكومة الـ 13 الايرانية منذ بداية نشاطها، قامت بتسوية الديون المتعلقة باستيراد الغاز من تركمانستان في الفترات السابقة.

وأضاف: "لحسن الحظ، بالإجراءات الجيدة التي تم اتخاذها، خلال نفس الفترة البالغة 20 شهرًا، سددنا بالكامل مطالب الجانب التركماني على ثلاثة أقساط، وتم تسوية أصل الدين".

وذكر وزير النفط: "منذ بداية الحكومة الـ13 الايرانية، عقدنا اجتماعات ومفاوضات مع الجانب التركماني لحل جيمع المشاكل في هذا الصدد.

ورفض أوجي كذلك الزيادة في أسعار البنزين وقال: هناك شائعات كثيرة حول هذا الأمر لإرباك الناس. لقد تم الإعلان عدة مرات أن الحكومة ليس لديها خطط لزيادة سعر البنزين.

وأضاف وزير النفط عن التغيير في كمية حصص البنزين: الحصص لن تتغير وستظل كما كانت في السابق.

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