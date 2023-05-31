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٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١١:٤١ ص

وزير النفط الإيراني: طهران تسدد ديونها الرئيسية لتركمانستان

وزير النفط الإيراني: طهران تسدد ديونها الرئيسية لتركمانستان

قال وزير النفط الايراني جواد اوجي تمت تسوية ديون إيران لتركمانستان لواردات الغاز في الفترات الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال جواد أوجي اليوم الأربعاء بين مجموعة من الصحفيين حول التفاعل بين إيران وتركمانستان في مجال الطاقة: إن تركمانستان هي رابع مركز للغاز في العالم والحكومة الـ 13 الايرانية منذ بداية نشاطها، قامت بتسوية الديون المتعلقة باستيراد الغاز من تركمانستان في الفترات السابقة.

وأضاف: "لحسن الحظ، بالإجراءات الجيدة التي تم اتخاذها، خلال نفس الفترة البالغة 20 شهرًا، سددنا بالكامل مطالب الجانب التركماني على ثلاثة أقساط، وتم تسوية أصل الدين".

وذكر وزير النفط: "منذ بداية الحكومة الـ13 الايرانية، عقدنا اجتماعات ومفاوضات مع الجانب التركماني لحل جيمع المشاكل في هذا الصدد.

ورفض أوجي كذلك الزيادة في أسعار البنزين وقال: هناك شائعات كثيرة حول هذا الأمر لإرباك الناس. لقد تم الإعلان عدة مرات أن الحكومة ليس لديها خطط لزيادة سعر البنزين.

وأضاف وزير النفط عن التغيير في كمية حصص البنزين: الحصص لن تتغير وستظل كما كانت في السابق.

/انتهى/

رمز الخبر 1933716

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