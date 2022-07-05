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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٠ ص

وزير النفط الايراني:

تطوير حقل آزادكان المشترك باستثمارات تبلغ ۷ مليارات دولار

تطوير حقل آزادكان المشترك باستثمارات تبلغ ۷ مليارات دولار

أعلن وزير النفط الايراني جواد اوجي بانه سيتم تفعيل عملية تطوير حقل آزادكان النفطي المشترك باستثمارات تبلغ ۷ مليارات دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب أوجي على تويتر مساء الاثنين: "لأول مرة في تاريخ صناعة النفط الإيرانية ، سيتم تفعيل خطة التنمية المتكاملة لحقل آزادكان النفطي المشترك ، بتمويل ۷ مليارات دولار من البنوك الحكومية والخاصة والاقتصادية القابضة وصندوق التنمية الوطني ، وبهدف زيادة إنتاج هذا الحقل إلى ۵۷۰ ألف برميل يوميًا".

ويعد حقل آزادكان الواقع في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران والمشترك مع العراق، أحد أكبر حقول النفط المشتركة في العالم.

ولم يصل تطوير هذا الحقل، الذي بدأ منذ عدة عقود ، إلى الإنتاج المحدد سلفًا ، وتسعى إيران لتطوير هذا الحقل المشترك بالاعتماد على الامكانيات والرساميل الايرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1924998
https://ar.mehrnews.com/news/1924998/

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