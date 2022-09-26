تسجيل 8 حالة وفاة و308 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 308 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 547 ألفا و397 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 103 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 172 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و324 ألفا و360 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 8 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و402 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و69 الفا و283 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير يوجد في الوقت الحالي 20 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و229 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 199 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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