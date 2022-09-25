تسجيل 12 وفاة و416 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبر بيانها الصادر اليوم الأحد حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في إيران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات بهذا المرض، إلى 7 ملايين و547 ألفا و89 إصابة، والوفيات إلى 144 ألفا و394 حالة وفاة.

كما نوه البيان بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و323 ألفا و983 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و747 ألفا و495 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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