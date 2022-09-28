تسجيل 7حالة وفاة و262 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 547 ألفا و968 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 78 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 161 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و325 ألفا و59 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 7 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و416 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و87 الفا و89 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير يوجد في الوقت الحالي 20 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و229 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 199 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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